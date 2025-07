arte straordinaria ispira un sequel classico di nintendo che ci mancava

L'universo di Nintendo si arricchisce ancora di più con un'idea sorprendente: un fumetto dedicato a Star Fox, firmato da Sean Murphy. Questa collaborazione promette di portare l’epopea futuristica e le avventure spaziali del celebre comandante Fox McCloud a nuovi livelli, fondendo arte straordinaria e narrativa coinvolgente. Un matrimonio perfetto tra il mondo dei videogiochi e la carta stampata che sorprenderà fan di ogni età. E così, il viaggio nel multiverso Nintendo continua...

Il mondo di Nintendo si distingue per la ricchezza delle sue franchise, molte delle quali hanno saputo conquistare il pubblico attraverso videogiochi di successo. Recentemente, l’attenzione si è focalizzata su una possibile evoluzione inedita: la creazione di un fumetto dedicato a uno dei suoi personaggi più amati, Star Fox. Questa proposta nasce dall’opera dell’artista e scrittore Sean Murphy, noto per lavori come Tokyo Ghost e Batman: White Knight, che ha realizzato un artwork dettagliato e coinvolgente del cast della saga. starfox: una franchise che merita un futuro nel mondo del comic. le origini dei fumetti di star fox e il passato dimenticato. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it