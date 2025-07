Monster Hunter Wilds l’Uth Duna ed il Rey Dau Arci-Temprati diventeranno permanenti

Un entusiasmante passo avanti per tutti i cacciatori di Monster Hunter Wilds: Capcom ha annunciato che Uth Duna Arci-Temprato e Rey Dau Arci-Temprato saranno aggiunti come nemici permanenti nel gioco. Questa decisione, condivisa tramite il Guild Report 10 su X, risponde alle richieste della community e promette nuove sfide avvincenti. Scopriamo insieme cosa significa questa svolta per l’esperienza di caccia e avventura in Wilds!

Una svolta significativa è in arrivo per i cacciatori di Monster Hunter Wilds: Capcom ha confermato che due dei mostri più impegnativi del gioco, l' Uth Duna Arci-Temprato ed il Rey Dau Arci-Temprato, saranno presto disponibili in modo permanente. L'annuncio è arrivato tramite un post ufficiale su X, accompagnato dal Guild Report 10, e rappresenta una risposta concreta alle richieste della community, da tempo insoddisfatta per la natura temporanea delle missioni evento legate ai mostri Arci-Temprati. A partire dal 23 luglio, entrambe le missioni evento dedicate a questi mostri diventeranno accessibili in qualsiasi momento, senza dover più rincorrere le finestre a tempo limitato.

