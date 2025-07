Ferguson dice sì alla Roma | accordo con il Brighton restano solo i dettagli

La Roma si avvicina a un grande colpo: Evan Ferguson del Brighton è ormai ai dettagli per il trasferimento. L’attaccante irlandese, classe 2004, ha dato il suo sì, e i giallorossi accelerano per rafforzare il reparto offensivo in vista della prossima stagione. La trattativa, secondo fonti affidabili, sta volgendo al termine: resta solo da definire gli ultimi aspetti. Il sogno di vedere Ferguson in maglia romanista sta diventando realtà.

La Roma accelera sul fronte offensivo e stringe per Evan Ferguson, attaccante classe 2004 del Brighton. Il nome dell'irlandese è da tempo nella lista di Frederic Massara e di Gian Piero Gasperini, entrambi convinti che il profilo sia ideale per completare il reparto avanzato in vista della prossima stagione. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, Ferguson ha dato il proprio assenso al trasferimento in giallorosso. Il Brighton, dal canto suo, ha aperto al prestito secco, senza opposizione. Restano solo da definire i dettagli contrattuali, soprattutto legati all'eventuale opzione di riscatto.

Roma, Evan Ferguson pronto per Gasperini: il tecnico che rigenera gli attaccanti - Roma si prepara a ripartire con entusiasmo e ambizioni alle stelle, grazie anche alla guida esperta di Gasperini, il tecnico che sa rigenerare gli attaccanti e portare energia nuova alla squadra.

