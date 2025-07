Scuole Rsa palazzi Cosa c' è a poche decine di metri dai distributori Gpl di Roma

A poche decine di metri dai distributori GPL di Roma, scuole, RSA e palazzi si trovano in una posizione delicata, tra insediamenti civili e impianti pericolosi. Con oltre un centinaio di distributori nel territorio capitolino, e alcuni all‚Äôinterno del Raccordo Anulare, le recenti esplosioni hanno acceso i timori di residenti e genitori. La sicurezza e la prevenzione diventano priorit√† assolute per proteggere chi vive e studia in queste zone sensibili. √ą ora di agire con decisione e responsabilit√†.

Nel comune di Roma sono poco pi√Ļ di un centinaio, una trentina all‚Äôinterno del Raccordo Anulare. Dopo le esplosioni che hanno coinvolto il distributore di via dei Gordiani sale la preoccupazione di chi vive vicino a questi impianti o di chi manda i figli in scuole limitrofe. Tendenzialmente si. 🔗 Leggi su Romatoday.it

Elenchi aggiuntivi GPS 2025, a Roma ‚Äúnotevole numero di domande‚ÄĚ. Dal 3 giugno scuole polo al lavoro - Dal 3 giugno, le scuole polo di Roma sono al lavoro per gestire un notevole numero di domande relative agli elenchi aggiuntivi GPS 2025.

#Esplosione #Prenestino, parte la conta dei danni: lesionati palazzi, centri sportivi e scuole https://iltempo.it/roma-capitale/2025/07/05/news/esplosione-roma-distributore-prenestino-conta-dei-danni-palazzi-centri-sportivi-scuole-43260297/… #roma #distributo Vai su X

ESPLOSIONE A ROMA 45 feriti, 50 evacuati e 7 scuole danneggiate. Il primo bilancio dell'inferno di Villa De Sanctis. LEGGI TUTTO ---> https://www.romatoday.it/~go/i/46919041566572 Vai su Facebook

Roma, maxi esplosione alla pompa di benzina: decine di feriti. Cosa è successo - Scoppia un impianto di gpl al Prenestino: 45 feriti, di cui due in pericolo di vita. Riporta quotidiano.net

Esplosione a Roma: 45 feriti, 50 evacuati e 7 scuole danneggiate. Il primo bilancio dell'inferno di Villa De Sanctis - Le lesioni riportate sono ustioni, intossicazioni e traumi di vario genere. romatoday.it scrive