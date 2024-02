Occhio, accodarsi a Biden sul cessate il fuoco a Gaza non è lungimirante

(Di sabato 24 febbraio 2024) Bisogna dare atto a Giorgia Meloni di aver saputo muoversi bene sulla scena europea e internazionale, accreditandosi come leader affidabile e responsabile. Sta masticando amaro chi non vedeva l’ora di alimentare la propria opposizione al governo con la narrazione di una Italia isolata e derisa. Non c’è il minimo appiglio per strumentalizzazioni di questo genere, la premier Meloni sta portando avanti la sua visione e le sue politiche, naturalmente per quanto possibile in un contesto ostile, al tempo stesso riuscendo ad acquisire una certa centralità. Passo falso La recente virata del governo sulla guerra tra Hamas e Israele rappresenta però un primo pericoloso passo falso, un campanello d’allarme. Già alcuni giorni fa avevamo sottolineato le parole del ministro degli esteri Antonio Tajani, caduto nella retorica onusiana e filo-palestinese della “reazione sproporzionata” di ...