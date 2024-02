Ida Platano regina di stile a Uomini e Donne | ma quanto costano i suoi outfit? Prezzi per tutte

“Scende Riccardo a corteggiarla..”, Ida nuova tronista di Uomini e Donne: i fan sognano

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di sabato 24 febbraio 2024) Idafa impazziresui social: sapeteper? Non potreste mai crederci. L’ex dama diè tornata in questa nuova stagione da vera e propria protagonista. Si perchè Maria dopo la fine della sua relazione con Alessandro ha deciso di proporle il trono. All’inizio i fan sono apparsi un po’ titubanti ma ad oggi tutti pare impazziscono per lei e il suo percorso. Idaamata per ilook a- (Credit: Instagram @)- (Cityrumors.it)La parrucchiera bresciana però oltre ad essere amata per essere una delle dame più amate del ...