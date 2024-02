ELIMINATION CHAMBER | Drew McIntyre vince grazie a Logan Paul | sfiderà Seth Rollins a WM40!

Drew McIntyre vince l'Elimination Chamber Match

(Di sabato 24 febbraio 2024) Uno dei match più attesi diPerth era certamente (come sempre d’altronde) l’maschile. In palio nella gabbia c’era un posto di grande prestigio a WrestleMania 40 come sfidante di. Tra i grandi favoriti c’erama i suoi avversari erano tutti di altissimo profilo con LA Knight (il primo ad entrare nella gabbia con lo scozzese), Randy Orton, Kevin Owens,e Bobby Lashley. La sfida è stata molto apprezzata dai fan presenti all’Optus Stadium di Perth con diversi spot spettacolari. Uno dei momenti che ha fatto cantare il pubblico è stata la poderosa spear di Lashley a, che ha sfondato una delle camere ai lati della ...

