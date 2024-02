Comparto ex Amcm: "Servono spazi verdi, raccolte 400 firme" - Comparto ex Amcm: "Servono spazi verdi, raccolte 400 ...

Comparto ex Amcm: "Servono spazi verdi, raccolte 400 firme": Il circolo Legambiente di Modena chiede un'area verde nel comparto ex Amcm per contrastare l'isola di calore urbana e gestire le acque piovane, con 400 firme a sostegno. La proposta mira a mitigare gl ... ilrestodelcarlino