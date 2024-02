Avanti a testa alta | Vannacci rompe il silenzio dopo l' inchiesta

Testa alta, e avanti | Cultura

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di sabato 24 febbraio 2024) «Sono molto sereno! Vado!». È la frase che campeggia sul profilo Facebook del generale Roberto, finito sottoper peculato e truffa in relazione alle spese durante il suo incarico a Mosca. L'ispezione svolta dal ministero della Difesa sull'autore del best seller «Il mondo al contrario», si è infatti conclusa con almeno tre conzioni che riguardano presunte indennità di servizio per i familiari percepite illecitamente, spese per benefit legate all'auto di servizio non autorizzate, e rimborsi per l'organizzazione di eventi e cene che in realtà non sarebbero stati organizzate. La relazione è stata già trasmessa alla magistratura, e la procura militare ha aperto un procedimento con le accuse di peculato e truffa. I controlli svolti dallo Stato ...