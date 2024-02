Calciomercato com – Roma-Feyenoord LIVE 1-1 al 90? | si va ai tempi supplementari|Primapagina

Roma-Feyenoord LIVE 0-0, si comincia|Primapagina | Calciomercato.com

(Di venerdì 23 febbraio 2024) 2024-02-22 23:55:00.com riporta quanto segue: Sfida decisiva, ritorno dei playoff di Europa League. Ladi Daniele De Rossi, nella cornice dello Stadio Olimpico, alle ore 21, si gioca il passaggio agli ottavi di finale della seconda massima competizione europea contro il, dopo l’1-1 della sfida d’andata disputata in Olanda. Giallorossi che arrivano dall’ottimo successo contro il Frosinone, mentre gli olandesi, secondi in Eredivisie, sono reduci dall’1-0 contro il Waalwijk.(4-3-3): Svilar; Karsdorp, Mancini, Llorente, Spinazzola; Cristante, Paredes, Pellegrini; El Shaarawy, Lukaku, Dybala. All. De Rossi(4-3-3): Wellenreuther; Geertruida, Beelen, Hancko, Hartman; Timber, Stengs, Wieffer; Niewkoop, Gimenez, Paixao. All. Slot LA PARTITA ...