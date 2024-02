Yeva Sai | dalla guerra in Ucraina ad Alina di Mare Fuori | la toccante testimonianza

Yeva Sai: "Sono scappata dalla guerra”

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di giovedì 22 febbraio 2024) Il grande pubblico l’ha conosciuta grazie alla fiction, in cui veste i panni di, ma prima di trovare il successo in Italia,Sai ha conosciuto da vicino gli effetti della. L’attrice, ospite a La volta buona, ha infatti raccontato a Caterina Balivo di aver lasciato l’, suo Paese di origine, poco dopo l’inizio del conflitto con la Russia. Un dramma con cui fa ancora i conti la sua famiglia, che vive nella città di Leopoli. LadiSai: “Sono scappata” Una lunga intervista in cui ha raccontato gli ultimi, sorprendenti, anni della sua vita: nel salotto di La volta buona,Sai ha condiviso con Caterina Balivo le tappe che l’hanno portata ...