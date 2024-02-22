Viabilità Roma Regione Lazio del 22-02-2024 ore 09:15 (Di giovedì 22 febbraio 2024) Viabilità DEL 22 FEBBRAIO 2024 ORE 9.05 FEDERICO DI LERNIA BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio SUL RACCORDO ANUNARE IN ESTERNA CODE A TRATTI TRA AURELIA E APPIA IN INTERNA CODE A TRATTI TRA CASSIA BIS E APPIA CODE PER TRAFFICO INTENSO SU TRATTO URBANO DELLA A24 TRA TOR CERVARA E PORTONACCIO DIREZIONE CENTRO E TRA TOR CERVARA E IL RACCORDO IN USCITA ANALOGA SITUAZIONE SULLA Roma FIUMICINO CON CODE TRA IL GRA E VIA DELLA MAGLIANA VERSO L’EUR E SEMPRE PER CHI VIAGGIA IN DIREZIONE DELLA CAPITALE SI STA IN CODA SULLA PONTINA TRA SPINACETO E IL RACCORDO CODE NEI DUE SENSI POI SULLA CASSIA TRA L’OLGIATA E LA GIUSTINIANA E SULLA CASILINA TRA TORRE GAIA E FINOCCHIO DA FEDERICO DI LERNIAE ASTRAL INFOMOBILITA’ È TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO Servizio fornito da ...Leggi tutta la notizia su romadailynews
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