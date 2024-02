Porto-Arsenal 1-0 | Conceicao | “Loro con più possesso | ma noi più pericolosi”

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 22 febbraio 2024) Sergioha parlato a Dazn nel post-partita di1-0, sfida valida per l’andata degli ottavi di finale di Champions League 2023/2024. Il tecnico lusitano ha esaltato al prova dei propri giocatori: “I ragazzi devono essere contenti per quello che sono riusciti a fare, hanno capito perfettamente cosa dovevano fare nelle due fasi per condizionare gli avversari ma anche per faredel male – spiega– L’ha avuto per più tempo ildella palla, ma noi siamo stati piùe anche questo è la Champions League.” “Si è visto in campo tutto quello che avevamo preparato – conclude l’allenatore del– Abbiamo eseguito alla perfezione il nostro piano, anche sulle palle ferme. Devo fare i ...