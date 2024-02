Lazio corsara a Torino | Guendouzi e Cataldi decidono il recupero di Serie A | Sarri rivede l’Europa

IL MATCH | Torino-Lazio: precedenti e statistiche

(Di giovedì 22 febbraio 2024) Labatte 2-0 ilin trasferta neldella 21ª giornata dellaA e rilancia le proprie ambizioni in classifica:regalano la vittoria arifilando la prima sconfitta del 2024 alla formazione di Juric che ha giocato in superiorità numerica nel finale per l'espulsione di Gila.

Inter, arriva l’Atletico Madrid: Simone Inzaghi mette in guardia i suoi: Il tecnico piacentino si è espresso in vista dell'andata degli ottavi di Champions League contro la compagine di Simeone. sportal

Promozione Lazio, i risultati dei gironi A, B, C e D per la ventitreesima giornata: Si è conclusa ieri la ventitreesima giornata dei gironi A, B, C e D di Promozione Lazio, con tanto in palio e delle lotte per salire in Eccellenza che continuano ad essere molto equilibrate. romatoday

Serie A, un altro terremoto: condannati per aver commesso il fatto | Coinvolto anche Lotito: stangata la Lazio: Lunedì nero per la Lazio dopo la pesante sconfitta nello scontro diretto contro il Bologna, arriva la condanna, coinvolto anche Lotito ... dotsport