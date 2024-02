Il giudice sportivo In campo in ritardo ad Arezzo | giallorossi multati

(Di giovedì 22 febbraio 2024) I provvedimenti del. Serie C. Una gara: Testagrossa, Clemente e Paolucci (Ancona), Idda, Diakite e Zecca (Torres), Coppolaro (Carrarese), Tiritiello (Lucchese), Bellodi (Olbia), Kouan (Perugia), Peda (Spal), Tonucci (Vis Pesaro). La Recanatese è stata multata di 300 euro "perché i suoi tesserati hanno causato ildell’inizio della gara di due minuti e 30 secondi, per l’uscita ritardata dagli spogliatoi dei suoi tesserati". Eccellenza. Un turno: Grillo e Capomaggio (Jesina), Dalla Bona (Urbino), Fazzini (Azzurra Colli), Bambozzi (Osimana). Multa di 150 euro al Castelfidardo "perché la propria tifoseria, durante la gara, ha lanciato un fumogeno sulper destinazione, costringendo l’arbitro ad interrompere momentaneamente la gara". Promozione. Due gare: Rocchi (Cluentina). Una gara: Marocchi ...

