Calcio giovanile Acceso il motore dei tornei Velox e Cleti

(Di giovedì 22 febbraio 2024) Giàildei, le manifestazioni dimade in Maceratese. Il club biancorosso ha predisposto linee guida e regolamento delle kermesse che abbracciano 3 fasce d’età, dagli Allievi agli Esordienti. Ilraggiungerà il 46° atto per la categoria Allievi e il 35° per i Giovanissimi, riservati rispettivamente classe 2007 e 2009. Il "Nando" toccherà quota 38 edizioni, ancora una volta dedicato alle squadre Esordienti a 9, ai calciatori classe 2011 e quasi sicuramente manterrà la sua peculiarità, mettere in campo anche società provenienti da fuori regione. Il sogno sarebbe aprirsi all’Umbria, ma già il fatto di ospitare dal 2010 squadre abruzzesi è tanta tanta roba…L’edizione 2024 ...