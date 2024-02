Alessandria batte Pro Sesto 2-1 | Samele e Siafa decisivi

(Di giovedì 22 febbraio 2024) PRO2 Primo tempo: 0-1 PRO(3-4-2-1): Del Frate 5; Toninelli 5, Marianucci 5, Mapelli 5,5; Sala 5 (1’ st Basili 5), Poli 6, Bussaglia 5,5 (32’ st Gattoni sv), Maurizii 5; Sereni 5 (32’ st Florio sv), Bahlouli 5; Bruschi 6,5. All. Paci 5.(3-4-1-2): Spurio 6; Ciancio 6, Rota 6,5, Gega 6,5; Pellegrini 6, Sepe 6,5 (21’ st Soler 6), Nichetti 5,5 (37’ st Nunzella sv), Rossi 6,5; Mastalli 6;7,6,5 (21’ st Gazoul 6). All.: Banchini 6,5. Arbitro: Mirabella di Napoli 5,5. Marcatori: 34’ pt(A), 9’ st(A), 14’ st Bruschi (P).

Si riapre la lotta per evitare la retrocessione diretta nel girone A di Serie C 2023 / 2024 . Nel recupero della venticinquesima giornata, ... (sportface)

Calcio serie C, Pro Sesto – Alessandria 1-2. I grigi alimentano la fiammella della salvezza:

Under 14 regionali / report - L’Asti cade nella trappola del Chieri. Saviglianese e Alpignano show. 1-1 tra Vanchiglia e Sisport: 13^ GIORNATA - Il Chieri batte l’Asti, la Giovanile Centallo espugna il Piossasco, finisce 1-1 tra Vanchiglia e Sisport, il Lascaris batte il ... 11giovani

