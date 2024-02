Ultime Notizie Roma del 21-02-2024 ore 10 | 10

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di mercoledì 21 febbraio 2024)dailynews radiogiornale dalla relazione da parte di Francesco Vitale in studio si è pensato al peggio quando una voragine si è aperta in via Morghen nel quartiere Vomero inghiottendo due auto le vetture non è parcheggiata l’altra in transito Sono sprofondata all’altezza del civico 63 dopo lo spavento e conduce riusciti dei mezzi autonomamente avrebbero riportato ferite lievi a quel punto le attenzioni delle autorità si Sono concentrate su un eventuale cedimento del terreno tanto da decidere in via precauzionale l’evacuazione di 20 famiglie residenti nel vicino edificio è stato trovato e successivamente recuperato dalle squadre dei Vigili del Fuoco il corpo dell’ultimo operaio disperso nel crollo nel cantiere del supermercato Esselunga a Firenze la salma è stata quindi affidata all’autorità giudiziaria per l’identificazione riconoscimento un carro funebre della ...