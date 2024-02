Traffico Roma del 21-02-2024 ore 10 | 00

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) Luceverdevery trovati dalla redazione ancora sostenuto illungo le principali arterie stradali della capitale code a tratti e rallentamenti lungo la carreggiata interna del raccordo tra via Cassia del Bivio a 24 e tra via Casilina e via Appia in esterna code a tratti tra Latisana e di Anagnina auto in coda sullaFiumicino raccordo e via del Cappellaccio file poi su via Pontina tra Spinaceto e Viale dell’Oceano Atlantico ancora congestionata la circolazione su via Aurelia via Flaminia via Salaria nuvola tangenziale code tra via Nomentana & via dei Campi Sportivi nelle due direzioni per i dettagli di queste altre notizie potete consultare il sito.luceverde.it ed è tutto da Marina riccomi Grazie per l’attenzione un servizio a cura della c e della polizia locale diCapitale ...