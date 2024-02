Omicidio Maltesi | ergastolo per l’ex fidanzato Fontana La zia della vittima | “Ci speravamo”

nel Milanese, e che in primo grado era stato condannato a trent'anni: una sentenza per cui la Procura è ricorsa in Appello con l'obiettivo di chiedere la pena dell'ergastolo, per il mancato

La Corte d'Assise d'appello di Milano ha condannato oggi, 21 febbraio 2024, all'ergastolo, senza isolamento diurno, Davide Fontana per l'Omicidio efferato di Carol Maltesi. Il bancario, reo confesso del delitto, uccise l'ex fidanzata l'11 gennaio del 2022 nella sua abitazione a Rescaldina, nel Milanese

