Inter | Carlos Augusto | ' Finalmente una gioia per Arnautovic' VIDEO

Carlos Augusto è entrato molto bene in Inter-Atlético Madrid. Il laterale brasiliano, in campo dal 69?, parla anche lui nel corso del post partita ... (inter-news)

Inter - Atletico Madrid, moviola: la sentenza sul mani di Molina in area: ... l'arbitro ha ammonito sei giocatori, di cui uno della squadra di Inzaghi : Hermoso (AM), Savic (AM), Morata (AM), Frattesi (I), Barrios (AM), Carlos Augusto (I) Recupero: 1' 5'. Inter - A. Madrid, ...

Champions, pagelle Inter - Atletico Madrid 1 - 0: Arnautovic sprecone ma decisivo, Barella super, Calhanoglu male: Inter (3 - 5 - 2): Sommer; Pavard, DeVrij, Bastoni; Darmian (69' Dumfries), Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan (72' Frattesi), Dimarco (69' Carlos Augusto); Lautaro (88' Sanchez), Thuram (46' Arnautovic)...

Inter - Atletico Madrid, formazioni ufficiali: ecco i cambi studiati da Inzaghi - Partite: ...di Dumfries e Carlos Augusto ecco quindi Darmian e Dimarco, che tornano in scena dal primo minuto. L'attacco è affidato a Thuram con Lautaro, che però dovrà stare attento essendo diffidato. INTER (3 -...