Incentivi per l' eco-sostenibilità con i sistemi di climatizzazione

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) In Italia i contribuenti hanno a disposizione tre principali bonus per la detrazione fiscale legata all'installazione di condizionatori, che offrono la possibilità di detrarre dal 50% al 65% della spesa sostenuta, includendo in determinati casi l'installazione nell'ambito del Superbonus. Questisono accessibili a una vasta gamma di soggetti tra cui proprietari, nudi proprietari, usufruttuari, locatari e comodatari degli immobili interessati, estendendosi anche ai familiari conviventi o ai conviventi di fatto, a condizione che siano intestatari delle fatture di spesa. Coloro che installano condizionatori in affitto o in comodato d'uso, con l'approvazione del proprietario, conservano il diritto di detrarre le quote residue del bonus alla conclusione del contratto di locazione o comodato. Inoltre, in caso di vendita dell'immobile, è possibile trasferire o ...