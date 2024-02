Google inizia a suggerire Gemini al posto di Assistant

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) Il team dinelle ultime settimane ha dedicato grandi attenzioni ae in futuro saranno sempre di più L'articolo proviene da TuttoAndroid.

Mantenere gli utenti al sicuro in un ecosistema aperto diventa sempre più difficile e Google si trova costretta a chiudere qualche porta: partirà da ... (dday)

Un nuovo nome e una nuova applicazione mobile per lanciare il definitivo guanto di sfida a ChatGpt e giocare sullo stesso tavolo, ma con alcune ... (panorama)

Gemini (ex Bard) inizia a manifestarsi anche quando si invoca Google Assistant su Android . L'articolo Android inizia a offrire Gemini quando si ... (tuttoandroid)

Android 15: Google pienamente al lavoro sulla protezione dalle truffe: Con la prima comparsa di Android 15, iniziamo a osservare i cambiamenti che Google ha in mente per i suoi utenti, molti di questi incentrati sulla privacy. La scorsa settimana, Google ha svelato la pr ...

Come migliorare le campagne Google Ads e massimizzare il ritorno: Il web è una grande piazza che offre tantissime opportunità ma essendo anche così ampio, è necessario trovare le tecniche giuste per farsi notare. Accanto ad una strategia di posizionamento SEO che no ...

Play Store: Google sperimenta l'AI per descrivere le app: Google sta testando l'intelligenza artificiale per generare la descrizione delle informazioni delle app disponibili sul Play Store.