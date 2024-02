(Di mercoledì 21 febbraio 2024) Torino senza Buongiorno e Vojvoda, in dubbio Djidji e Tameze TORINO - "Affrontiamo una squadra con tanti giocatori di. Arrivano dalla vittoria in Champions contro il Bayern e da un'ottima prestazione contro il Bologna nonostante la sconfitta". Ivanmette in guardia i suoi alla vigilia

Torino , 5 feb. – (Adnkronos) – “Se vado in Europa resto al Toro, altrimenti me ne vado via”. Così l’allenatore del Torino Ivan Juric in conferenza ... (calcioweb.eu)

Calcio: Juric "Lazio ha talento, Cairo Penso solo al campo": Ivan Juric mette in guardia i suoi alla vigilia del recupero contro la Lazio, primo di una serie di impegni che potranno dire molto sulle ambizioni europee del Torino: nelle gare successive, infatti, ...

Torino-Lazio, Juric in emergenza: «L'Europa è un treno che non passa tutti i giorni»: E con un rapporto Juric Cairo che pare incrinato dopo le dichiarazioni di entrambi. «Il treno per l’Europa non passa tutti i giorni, il confronto con la Lazio mi elettrizza. Urbano Cairo Non parlo ...

JURIC, Buongiorno forse rientra contro la Fiorentina: Alla vigilia del match contro la Lazio, il tecnico del Torino Ivan Juric si è così espresso in sala stampa: "Siamo vogliosi e stiamo bene mentalmente, ma abbiamo avuto diversi giocatori con ...