Ascolti tv martedì 20 febbraio 2024 | Aline La voce dell’amore | Inter Atletico Madrid | Le Iene show | Auditel e share

(Di mercoledì 21 febbraio 2024)tv20, ecco i risultati e i datidei principali programmi in tv. Anche stasera sarà riproposto il braccio di ferro tra Rai e Mediaset: sfida tra il filmLae la sfida di Champions League, i risultati. In prima serata su Canale 5– (ilcorrieredellacitta.com)Anche stasera prosegue la sfida a suon di audience tra le due reti televisive. Secondo giorno della settimana: Rai 1 propone un film,Lamentre su Canale 5 è di scena il grande calcio europeo. Ad ogni modo la domanda è sempre ...

(Adnkronos) – La seconda e ultima puntata di ‘Mameli – Il Ragazzo che Sognò l’Italia’ su Rai1 vince in prime time aggiudicandosi 3.310.000 ...

Viva Rai2, a rischio la prossima stagione: Fiorello dice no alla terza edizione: ...termini di ascolti non fanno che dare grandi soddisfazioni alla rete e alla squadra del programma, ecco che Fiorello frena su una possibile terza stagione. Infatti durante la puntata di oggi, martedì ...

Trattori a Roma: continua la protesta, corteo sulla Nomentana e presidio in Centro: ...che anche il governo ci ascolti - le parole di Salvatore Fais, a San Pietro con una delegazione di agricoltori che da settimane protestano a Roma contro le politiche agricole comunitarie - . Martedì ...

Buon compleanno Rossini! Un calendario di appuntamenti a Lugo per festeggiare il maestro nato il 29 febbraio: ... 'Il genio in fuga', un laboratorio di disegno in crescendo a partire da scarabocchi e ascolti. Con ... dal 26 febbraio al 2 marzo Martedì 27 febbraio , il ristorante Amici Miei (piazza Mazzini, 46) ...