Ceccherini a La Confessione Rai3 di Gomez | “Non posso andare agli Oscar senza il mio cane | tiene a freno la bestia dell’alcol”

(Di martedì 20 febbraio 2024) “Nonil mioLucio:la”. Parola di Massimo, ospite de “La” di Peterin onda stasera 20 febbraio alle 23 su. “E’ la cosa più importante, è l’amore più grosso della mia vita, mai provato un amore così totale – ha detto l’attore, candidato all’per aver scritto, insieme ad altri, la sceneggiatura di Io Capitano – Matteo (Garrone, ndr) questa cosa l’ha capita subito”. Motivo di questa apparente stranezza è che “io non sono guarito dalla: non puoi ammazzarla, puoi solo tenerla legata ...

Sono Antonio Di Pietro e Massimo Ceccherini gli ospiti di Peter Gomez a “La Confessione ”, in onda martedì 20 febbraio alle 23 su Rai 3. L’ex ... (ilfattoquotidiano)

Antonio Di Pietro e Massimo Ceccherini ospiti de La Confessione di Peter Gomez martedì 20 febbraio alle 23 su Rai3: Sono Antonio Di Pietro e Massimo Ceccherini gli ospiti di Peter Gomez a "La Confessione" , in onda martedì 20 febbraio alle 23 su Rai 3. L'ex magistrato di Mani Pulite, dopo tre anni di silenzio torna in uno studio televisivo per ...

"Da noi... a ruota libera", Massimo Ceccherini lascia senza parole: "Non esco più di casa": a ruota libera", la confessione inaspettata di Massimo Ceccherini. Massimo Ceccherini è tornato in tv dopo un lungo periodo di assenza dalle scene, ospite di Francesca Fialdini a Da noi. a ruota ...

Antonio Di Pietro e Massimo Ceccherini ospiti de La Confessione di Peter Gomez martedì 20 febbraio alle 23 su Rai3: Sono Antonio Di Pietro e Massimo Ceccherini gli ospiti di Peter Gomez a "La Confessione" , in onda martedì 20 febbraio alle 23 su Rai 3. L'ex magistrato di Mani Pulite, dopo tre anni di silenzio torna in uno studio televisivo per ...