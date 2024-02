Mihajlovic | il gesto da brividi | tifosi in lacrime

Leggi tutta la notizia su rompipallone

(Di lunedì 19 febbraio 2024)danei confronti di Sinisa, idi tutta Italia sono rimasti commossi dopo questorivelato dalla moglie Quando si affrontano Lazio e Bologna ogni pensiero va a Sinisa, è un po’ il suo match. Tra la squadra che maggiormente ha segnato la sua carriera da calciatore e quella che più ha segnato la sua carriera da allenatore. E soprattutto dove è rimasto più nei cuori dei. Si professava laziale, Sinisa, anche quando dava un dispiacere ai capitolini non riusciva a gioire in fondo. E al Bologna ha dato la vita, anche da malato. In occasione del match dell’Olimpico tra biancocelesti e felsinei è tornata a parlare la moglie dell’ex giocatore, Arianna, che ha rilasciato alcune dichiarazioni a Il Messaggero. Nelle sue parole ...