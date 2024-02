La nuova Recanatese parte da Arezzo | Filippi è l’ideale per invertire la rotta

altra uscita, sempre in prestito, d alla Carrarese . Stavolta è il laterale Alessandro Raimo che ha fatto le valigie accasandosi ieri per il resto ... (sport.quotidiano)

L'Unione Sportiva Recanatese, meglio nota come Recanatese, è una società calcistica italiana con sede nel comune di Recanati, in provincia di Macerata. Milita in Serie C, la terza divisione del campionato italiano.

Al Neri c'è il Pontedera, Troise: 'Cerchiamo di dare continuità alla partita di Recanati': Dobbiamo portare in campo semplicemente il credere in questa nuova sfida che abbiamo cominciato a ... Parliamo di un avversario leggermente diverso rispetto alla Recanatese in termini di qualità, in ...

Calcio, il programma delle partite del fine settimana: ...PARTITE DELLA 27° GIORNATA Ancona - Carrarese Fermana - SPAL Torres - Perugia Arezzo - Recanatese ...

Recanatese, è notte fonda: Rimini cala il poker al Tubaldi: Due le novità nella Recanatese rispetto alla partita con la Spal, nell'undici titolare trovano spazio Shiba ed Ahmetaj. Pagliari vara una difesa nuova di zecca, con tutti giocatori arrivati nella ...