Dalla Cop10 un’altra occasione mancata per una svolta nella lotta al fumo

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) È terminata sabato scorso la decima Conferenza delle parti (Cop) della framework convention on tobacco control (Fctc), ovvero la Convenzione quadro sul controllo del tabacco dell’Organizzazione mondiale della sanità (Oms), un meeting internazionale che avrebbe dovuto decidere le sorti del comparto attraverso linee guida sulla regolamentazione di tutti i prodotti contenenti nicotina: quelli con combustione, come le sigarette e quelli senza combustione, come le sigarette elettroniche, lo snus e i prodotti a tabacco riscaldato. Questo appuntamento avrebbe potuto rappresentare un’opportunità storica per dare un cambio di passo a un problema, come quello del, che ancora oggi riguarda direttamente oltre 1,3 miliardi di persone in tutto il mondo. La Conferenza di quest’anno, infatti, ha avuto luogo in un momento in storico in cui, per la prima volta, la scienza e la ...