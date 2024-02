Supplenze | scuola di Roma ricerca docente A040 | interpello

Anche se la UIL Scuola Rua non è stata informata, al contrario dei sindacati firmatari del CCNL scuola 2019-2021, su come l’Amministrazione procederà per l’aggiornamento delle GPS del biennio 2024/202 ...Quella del sostegno è da sempre una situazione delicata che ogni anno tiene banco, sia per quanto riguarda le immissioni in ruolo sia per quanto riguarda le supplenze. Il Ministro Valditara prepara un ...secondo quanto riporta Uil Scuola. In arrivo anche una norma sulla continuità didattica per i docenti precari su supplenze annuali e fino al termine dell’attività didattica che vanno a coprire la gran ...