Inter | oggi giornata di lavori e controlli | Frattesi e Acerbi! Sensazioni ? Sky

(Di lunedì 12 febbraio 2024) L’tra poco inizierà il suo allenamento pomeridiano, il primo della settimana che porta al match di San Siro con la Salernitana. Da monitorare siache Acerbi. LA? Per l’è tempo diad Appiano Gentile, ma anche dimedici. I nerazzurri, dopo aver sbancato l’Olimpico di Roma raccogliendo la settima vittoria consecutiva, tra poco inizieranno l’allenamento per preparare la partita di venerdì contro la Salernitana. Come riferisce Andrea Paventi, in collegamento da Appiano Gentile per Sky Sport 24,saranno valutate le condizioni di Davidee Francesco Acerbi. Il centrocampista dovrebbe riprendere a fare qualcosina in più, mentre per il difensore da monitorare il fastidio al polpaccio ...