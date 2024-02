Le 10 richieste degli agricoltori 

Leggi tutta la notizia su agi

(Di giovedì 8 febbraio 2024) AGI - Circa 1500 persone con 10 trattori si ritroveranno, domani mattina, in piazza San Giovanni a Roma per la manifestazione di Riscatto agricolo. Chiedono di essere ricevuti dal governo, affermando di aver "stilato un programma" che chiedono di realizzare. Il programmaagricoltori si compone di dieci punti chiave: dalla richiesta di un tavolo tecnico con l'esecutivo alla lotta contro i 'cibi sintetici'. Le 101- Il primo punto del programmaagricoltori di Riscatto Agricolo riguarda la "riprogrammazione del grean deal": gli agricoltori chiedono infatti una "revisione completa della politica agricola europea in quanto di estremismo ambientalista e a discapito della produzione agricola e dei consumatori". 2- Al secondo punto c'è invece il tema "importazioni e libertà di impresa", con la richiesta di ...