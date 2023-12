Mancini | «È stato detto anche troppo sul mio addio alla Nazionale | sarei rimasto altri dieci anni»

(Di martedì 5 dicembre 2023) L’attuale ct dell’Arabia Saudita Robertointervinel programma tv Le Iene: «Come sto ora? È un po’ faticoso, è un po’ diverso. La qualificazione all’Europeo dell’Italia mi fa molto piacere. Sono tutti ragazzi che meritavano questo, avevano già avuto una grande delusione per il Mondiale, poi è giusto che l’Italia possa essere lì a difendere il titolo». In merito alle parole di Gravina su di lui:: «io ci sonomale. Diciamo che dopo tanti, forse, a volte, bisognava prendere una decisione. Forse è una decisione che andava presa un po’ prima, però, allo stesso tempo, possocapire che ci si possa rimanere male.io sonomale di tante cose, e con grande dispiacere perché io ...

Altre News in Rete:

Gravina: "Mancini Non mi sento tradito, ma c'è ancora amarezza"

Le parole di Gabriele Gravina, presidente della FIGC, dopo l'addio di Robertodalla nazionale italiana Gabriele Gravina èintervistato nella puntata di questa sera da Le Iene sull'addio didalla Nazionale. Di seguito le sue parole in anteprima. PERCHÉ ...

Gravina e Mancini alle Iene: la loro verità sull'addio dell'ex ct Corriere dello Sport

Le Iene incontrano Roberto Mancini e Gabriele Gravina Mediaset Infinity

Gravina: "Tradito da Mancini Non lo so, ma sono ancora amareggiato"

Ospite de Le Iene, Gabriele Gravina, presidente FIGC, ha parlato dell'addio di Mancini: "Tradito non lo so, ripeto, ancora non riesco a rimuovere quest’amarezza. Credo che ...

Dito medio a Mancini: “Te lo manda Gravina”. L’ex ct a Le Iene: “Addio non solo per soldi”

Il presidente federale e l’attuale tecnico dell’Arabia Saudita raggiunti dal programma di Italia 1 dopo il divorzio burrascoso di agosto Un dito medio a Roberto Mancini, da parte di Gabriele Gravina.