Grande Fratello 2023 | spunta un audio di Greta Rossetti su Mirko Brunetti | il contenuto

(Di domenica 3 dicembre 2023) Sta circolando sui social undisuin cui spiega per filo e per segno cosa pensa di lui e cosa ha intenzione di fare nella casa del. E ciò stona un po’ con quanto rivelato dalla ragazza ad Alfonso Signorini durante le puntate del. Lalascerà perdereo entrerà nuovamente in competizione con Perla Vatiero?suprima dell’ingressoha rivelato a una persona a lei vicina se proverà ...

Altre News in Rete:

Grande Fratello, i nuovi concorrenti sono un modello e l'ex di Varrese

Per gli inquilini delle sorprese non sono finite: oltre alle new entry di ieri, ovvero Rosannae Greta Rossetti, a breve entreranno altri due concorrenti e provocheranno non poco trambusto nel ...

Grande Fratello, le pagelle: Signorini si sente Rossella O’Hara (voto 6), Mirko di Temptation Island “è un... Corriere della Sera

Grande Fratello, chi è Rosanna Fratello e che fine aveva fatto

Ieri sera nella Casa del Grande Fratello sono entrate Greta Rossetti e Rosanna Fratello. Scopriamo in quanti si ricordano la famosa cantante.

Angelica Baraldi, il sostegno a Mirko e Perla sui social: «Ho il cuore spezzato»

Perla Vatiero e Mirko Brunetti stanno vivendo una situazione complicata all'interno del Grande Fratello. La ex coppia aveva partecipato a Temptation Island, dove era ...