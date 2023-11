Il Napoli alla pari per 84? a Madrid | poi va ko 4-2

Leggi su ilfogliettone

(Di giovedì 30 novembre 2023) Ilesce sconfitto 4-2 dal Bernabeu. Punizione troppo dura per gli azzurri di Mazzarri che non hanno demeritato e sono rimasti in partita fino all'84' a tratti guidando il match nella metà campo avversaria. Poi l'1-2 micidiale targato Nico Pez (Meret rivedibile) e Joselu che hanno chiuso il match valevole per la Champions League. Agli azzurri basta un punto per la qualificazione da conquistare il 13 dicembre al Maradona contro lo Sporting Braga. Botta e risposta in avvio. Dopo 9 minutiin vantaggio: Nasce tutto dai piedi di Kvara che dal vertice sinistro dell'area crossa sul secondo palo verso Di Lorenzo, sponda al centro per Simeone che batte Lunin.Nell'azione auccessiva arriva il: Reazione immediata del Realche pareggia con Rodrygo: il brasiliano riceve pda Bellingham, ...