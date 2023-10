Pullman precipita dal cavalcavia a Mestre Tragico il bilanci | 21 morti | 12 feriti e alcuni dispersi

(Di martedì 3 ottobre 2023) Almeno 20e un numero imprecisato dinel drammatico incidente di oggi a, Venezia: unto dalVempa verso le 19.45 e si è incendiato . Mentre sono in ...

“Un’immane tragedia ha colpito questa sera la nostra comunità. Ho disposto da subito il lutto cittadino, in memoria delle numerose vittime che ...

Venezia - Era un pullman di linea quello precipita to da un cavalcavia a Mestre sulla linea ferroviaria. Il bus ha fatto un volo di circa 10 metri: ...

Mestre – Un Pullman con numerose persone a bordo è precipita to questa sera da un tratto sopraelevato di via dell’Elettricità, a Mestre, finendo sul ...

Le immagini mostrano i soccorsi poco dopo l’incidente avvenuto a Mestre dove un Pullman è precipita to da un cavalcavia , rovesciandosi e prendendo ...

Un volo di circa 10 metri , quello di un pullman di linea precipita to da un cavalcavia a Mestre . Nel terribile incidente almeno 21 vittime, morte ...

Nel primo tratto in discesa il, per cause da accertare, ha sfondato il parapetto ed è caduto giù finendo tra un magazzino e i binari della stazione di Mestre, ...Ilha sfondato la recizione del cavalcavia della Vempa ed è precipitato nel vuoto vicino ai binari. L'Usl 3 di Venezia ha attivato il protocollo delle "grandi emergenze" che prevede la messa ...

Mestre, pullman di linea precipita da un cavalcavia e va in fiamme. La prefettura: “21 morti, 12 feriti e alc… la Repubblica

Mestre, pullman precipita dal cavalcavia: ci sarebbero vittime TGLA7

Da un tratto sopraelevato è finito sul sedime che scorre a fianco della strada (foto Tg Rai / Ansa) LE IMMAGINI: Il mezzo precipitato, il fuoco, i soccorsi ...MESTRE. Terribile incidente a Mestre: un pullman con numerose persone a bordo è precipitato questa sera da un tratto sopraelevato di via dell'Elettricità da un'altezza di 15 metri, finendo sulla ...