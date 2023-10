Doppio dribbling e gol | che magia in Polonia!

Mateusz Wdowiak ha segnato una bellissima rete per il Zaglebie Lubin nel campionato polacco nella gara, vinta 2 - 0, contro il Gornik ...... abile a superare ina sinistra Caldirola, ma poi da posizione complicata decide di ... Al 36'brivido per gli ospiti: prima Vlasic prova un cross sporcato da Terracciano e allontanato ...

Toh, in Serie A si rivede la tecnica: in campo c'è più fantasia Il Tirreno

Fiorentina - Cagliari (3-0) Serie A 2023 la Repubblica

'Doppio passo' è il film di Lorenzo Borghini in arrivo al cinema il 12 ottobre: una pellicola amara e non scontata che vale la visione ...Sarà l’inizio della caduta, come atleta e come uomo. Ce la farà Il doppio passo è un dribbling calcistico, una finta eseguita simulando un contatto col pallone che in realtà non avviene. Il film ...