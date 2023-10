PS5 | raffreddamento a liquido Ora si può OTTOBRE 2023

(Di lunedì 2 ottobre 2023) Modificare l’aspetto della tua PS5? Facile: basta un po’ di impegno per poter montare nuove coperture. Ma se desideri davvero modificarla per farne vanto, ora puoi preordinare un monoblocco da $450 che ti permette di raffreddare aogni singolo componente su entrambi i lati della scheda della Sony. Questo accessorio è conosciuto come QuantumX ed è prodotto da EK Water Blocks, un’azienda specializzata nella vendita di una vasta gamma di attrezzature per gli appassionati del fai-da-te per la creazione di sistemi dipersonalizzati per PC di fascia alta. Ed è importante sottolineare un punto fondamentale: se intraprendi questo percorso, avrai bisogno di una serie completa di attrezzature personalizzate per il. L’azienda non offre un kit ...

EK Water Blocks ha stupito tutti con un dispositivo dia liquido dedicato a: EK - QuantumX Cooling Station Monoblock . Si tratta del primo monoblocco realizzato per la console giapponese capace di raffreddare a liquido l'intero PCB dell'...... effettivamente le dimensioni disono piuttosto generose. Perciò, per molti utenti, è di ... La soluzione proposta presenta due ventole per ildella console poste lungo la parte ...

Da oggi è possibile raffreddare la propria PS5 con l'uso dell'acqua! Player.it

PS5 con raffreddamento a liquido custom Si può fare con questo ... Hardware Upgrade

Le perquisizioni dell'Antitrust francese potrebbero essere il preludio a grattacapi ben più importanti in Europa per NVIDIA: secondo Bloomberg anche la Commissione europea si starebbe interessando all ...Dunque se possedete una PS5 dovrete sempre far sì che le parti adibite a questo ... attiva nel settore degli amanti del fai da te per la costruzione del sistema di raffreddamento ad acqua per PC di ...