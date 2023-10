Ancelotti a Napoli | la strisciante opposizione di Insigne per suo figlio Davide Corbo

Leggi su ilnapolista

(Di lunedì 2 ottobre 2023) Il ritorno di. Su RepubblicaAntonioricorda un po’ il clima di quei giorni.non poteva contestare, un gigante della panchina. Mal’per, vice allenatore che Carletto vuole sempre accanto a sé. La squadra ferma alla rivolta del 5 novembre, livori e gelosie interne. Allenatore Gattuso, che per due anni fallisce la Clampions. Allan non perdona di aver fallito il passaggio al Psg per il mancato accordo tra società,capitano non tollera i 5 milioni di ingaggio a Lozano. Ma c’è di più. Il Primo Maggio di quell’anno in casafu programmato ildello scudetto, la grande illusione. Al Parco ...