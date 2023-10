Superbonus | l' eredità avvelenata | quanti grilli parlanti hanno perso la memoria

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 1 ottobre 2023) Vediamo molti ditini alzati, i soliti primi della classe, sulla Nadef e i numeri che faranno da cornice alla prossima manovra di bilancio.smemorati, che sembrano essersi scordati delle loro stesse articolesse di pochi giorni fa, quando non parlavano altro che della voragine aperta nelle finanze pubbliche dalla follia del. Se oggi deficit e debito nella Nadef non scendono come dovrebbero è proprio a causa del fardello del. Tutti lo sanno, ma ora non fa più comodo ricordarlo, perché bisogna far partire la narrazione del governo Meloni “inaffidabile” sui conti pubblici, sperando così di indurre Bruxelles a legare ancora di più le mani al governo delle “destre”. Si può criticare il governo per una eccessiva timidezza nel tagliare la spesa improduttiva? Probabilmente sì, ma quella ...