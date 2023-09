Strage di Bologna | ergastolo confermato per ex Nar Cavallini

(Di mercoledì 27 settembre 2023) (Adnkronos) –dioggi per l'ex Nar Gilberto. E' la sentenza della Corte d'Assise d'Appello di, arrivata dopo sette ore di camera di Consiglio in merito all'eccidio del 2 agosto 1980 alla stazione di. ''Consideroil colpevole scontato di un processo politico a senso unico e quella di oggi è stata una sentenza scontata'' dice all'Adnkronos Alessandro Pellegrini, già difensore insieme all'avvocato Gabriele Bordoni dell'ex Nar, condannato all'anche in appello per ladi. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info) L'articolo proviene da Forze Armate News.

È stata confermata anche in secondo grado la condanna di Gilberto Cavallini per la Strage di Bologna . La Corte d’Assise d’ appello presieduta dal ...

È stata confermata anche in secondo grado la condanna di Gilberto Cavallini per ladi. La Corte d'Assise d'Appello presieduta dal giudice Orazio Pescatore ha confermato l'ergastolo per l'ex terrorista dei Nar per la bomba alla stazione del 2 agosto 1980. La sentenza ...... presieduta dal giudice Orazio Pescatore, l'ergastolo per l'ex terrorista dei Nar, Gilberto Cavallini , nel processo sulladella stazione didel 2 agosto 1980 . La sentenza è stata ...

Strage di Bologna, confermato l’ergastolo per l’ex Nar Gilberto Cavallini La Stampa

Strage di Bologna, confermato in appello l'ergastolo all'ex Nar Gilberto Cavallini TGLA7

Roma, 27 set. (Adnkronos) - "La sentenza d'appello che conferma la condanna di Cavallini per la strage di Bologna rappresenta un nuovo importante risultato, sul piano giudiziario, della battaglia per ...I familiari delle vittime “Abbiamo accolto molto bene la sentenza, è un tassello importante per arrivare alla verità definitiva sulla strage di Bologna. E’ stato un processo che ha eliminato ...