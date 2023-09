Governo Meloni | un anno di chiacchiere e distintivo | tutte promesse disattese e slogan

(Di mercoledì 27 settembre 2023) ... quella fase non si è mai interrotta e anzi, vista l'impossibilità di realizzare quanto promesso la propaganda ha smesso di stare sui social ed è finita stampata in Gazzetta ufficiale. Il codice ...

'Giorgia Meloni e il suo governo , in un momento critico per l'Italia, con la povertà sociale in aumento nel nostro paese, sembrano avere una sola ...

"La data della manifestazione ancora non l'abbiamo fissata. Stiamo seguendo quello che succede, sono ore in cui apprendiamo a mezzo stampa cosa ci ...

Nella letteraribadisce che la questione migratoria è una priorità per l'Italia, apprezza ... Ilitaliano, viene spiegato, è consapevole del fatto che serva tempo per mettere in pratica ...Tralasciando il commento di, che è di parte considerando le scelte politiche in tema di natalità del suo, c'è chi fa notare come sia sbagliato far passare il messaggio del dialogo ...

Bersani a La7: “Con tutti questi condoni del governo Meloni un deficiente che paga le tasse che deve fare… Il Fatto Quotidiano

La Lega di Salvini vuole il rimpasto del Governo Meloni: da Santanchè a Piantedosi, i 4 ministri a rischio Virgilio Notizie

Il dibattito social sullo spot di un’azienza privata si sposta a Palazzo Chigi. A portare la pubblicità dell’ Esselunga nelle stanze del governo è stata la presidente del Consiglio in persona che ha d ...Incontro a sorpresa tra la premier e il presidente francese al termine dei funerali di Giorgio Napolitano. E oggi il cancelliere tedesco Olaf Scholz ...