Biden spedisce i suoi consiglieri in Argentina

Leggi su nicolaporro

(Di mercoledì 27 settembre 2023) Idie Lula inper aiutare Massa e “fare fuori” Patricia Bullrich Coloro che sembrano più preoccupati con la possibilità di un governo Milei, in testa in tutti i sondaggi, sono il presidente del Brasile, Lula, e quello degli Stati Uniti,. Per evitare questa eventualità hanno inviato i loropolitici per collaborare con la campagna di Massa, il candidato di Cristina Kirchner e del peronismo, e secondo nei sondaggi a meno di un mese dal primo turno presidenziale. Lula ha inviato un suo team didel Partito dei Lavoratori a Buenos Aires, che ha raccomandato di non scontrarsi con Milei fino a un eventuale ballottaggio. Obiettivo “fare fuori” la terza nei sondaggi, ovvero Patricia Bullrich, esponente di centro-destra paladina delle sue ...