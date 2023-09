Magari fossero vere le “tre riforme” annunciate da Meloni per il 2024

Leggi su ilprimatonazionale

(Di martedì 26 settembre 2023) Roma, 26 sett – Il premier Giorgiaha detto che ilsarà l’anno delle “tre”: fiscale, costituzionale e della giustizia. Tre passaggi che non cancellerebbero di certo l’operato finora deludentissimo del suo esecutivo ma che rappresenterebbero una volta. Insomma,fosse vero. Le “treper il“Ilsarà un anno molto importante, l’anno delle grandidi cui questa nazione ha bisogno. In primis la riforma fiscale, ma anche l’avvio della riforma costituzionale e quella sulla giustizia. E poi, la grande riforma del merito, in particolare nella scuola”. Cosi scrive il presidente del Consiglio sulla sua pagina Facebook.fosse vero Ovviamente, non si crede finché ...