Berardi graziato guida il Sassuolo anti-Inter | occhio ai numeri – CdS

Leggi su inter-news

(Di martedì 26 settembre 2023)sarà il principale spauracchio per l’domani contro il. L’attaccante, che avrebbe potuto non giocare questa partita, contro i nerazzurri è spesso risultato decisivo. L’analisi del Corriere dello Sport. ATTENZIONE MASSIMA – Sette gol e tre assist in dieci partite. Sono idi Domenicocontro l’, col capitano delche arriva alla partita di domani (ore 20.45) in fiducia dopo aver segnato alla Juventus. Partita dove poteva anche essere espulso, col durovento su Gleison Bremer giudicato solo da giallo. Il Corriere dello Sport segnala come, nella giornata di ieri,e compagni abbiano passato l’vigilia diai due ...