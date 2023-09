...del primo giorno di scuola per dodici milioni di studenti e di divieto dell' uso dell', la ... delle iniziative pedagogiche per spiegare loro che c'è una legge che proscrive l'di ...L'dei cellulari e di altri dispositivi elettronici può essere ovviamente consentito, s u ... VEDI ANCHE Niente piùa scuola: la Francia bandisce l'abito islamico Record di supplenti Una ...

Utilizzo abaya in Francia, il Consiglio di Stato conferma il divieto a scuola Orizzonte Scuola

La Francia vieta l'abaya e la disinformazione aumenta la ... Facta

La recente decisione del ministro francese di vietare l’ abaya (la tunica tipica della tradizione islamica) nelle scuole della repubblica in un primo momento mi ha lasciato perplesso. Mi chiedevo: se ...Noi e i nostri partner archiviamo e/o accediamo alle informazioni su un dispositivo (come i cookie) e trattiamo i dati personali (come gli identificatori univoci e altri dati del dispositivo) per annu ...