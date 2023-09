Kolasinac Atalanta una scelta facile | Gasperini è incredibile

(Di lunedì 25 settembre 2023) Il difensore ex Marsiglia: "Felice di essere a Bergamo, si percepisce la passione2 BERGAMO - "Non appena ho parlato con la dirigenza c'è stato un grandissimo feeling. Per me è stata unaabbastanzavenire qui all', lo stile e il tipo di calcio che si gioca qui mi si addice, quin

"Gasperini è incredibile, mi trovo molto bene in campo e sono molto felice di essere allenato da lui". Sead, difensore dell', parla dei suoi primi mesi in nerazzurro: "Per me è stato facile adattarmi, anche se quando al Marsiglia c'era un mister simile a Gasperini come Tudor ho avuto ...Squalificati: nessuno Indisponibili: Braaf, Doig, HenryBergamasca Calcio (3 - 4 - 1 - 2): Musso; Toloi, Scalvini,; Zappacosta/Holm, De Roon, Ederson/Pasalic, Ruggeri; Koopmeiners; ...

Il difensore ex Marsiglia: 'Felice di essere a Bergamo, si percepisce la passione2 BERGAMO (ITALPRESS) - 'Non appena ho parlato con la dirigenza ...Bergamo, 25 settembre - I tifosi nerazzurri lo hanno già ribattezzato il gladiatore per la grinta che mette in campo, per Gian Piero Gasperini è stato fin da subito una sicurezza e infatti lo ha schie ...