Juve | Bargiggia | «La rosa dei bianconeri non è da Scudetto»

(Di lunedì 25 settembre 2023) Le parole di Paoloin esclusiva antusnews24.com: «Sicuramente è da definire clamoroso il crollo col Sassuolo» Paoloha parlato in esclusiva antusnews24.com dopo la sconfitta dellaa Sassuolo. Di seguito alcune sue dichiarazioni. Clamoroso crollocol Sassuolo. Lei come se lo spiega?«Sicuramente è da definire clamoroso il crollo col Sassuolo. Ieri ci sono stati lunghi colloqui tra Giuntoli e Allegri, Giuntoli e la squadra e Allegri e la squadra. Sostanzialmente viene considerato un grosso passo falso, ha sorpreso anche la, ma l’analisi che è stata fatta è che la grossa responsabilità è di due senatori come Szczesny e Danilo. Poi, a latere, hanno giocato male anche Gatti, Rabiot, Locatelli, Vlahovic, per capirci. La ...