Intermania | Arnautovic si spacca e Morata spacca | 'colpa' di Pavard

(Di lunedì 25 settembre 2023) Give me five. A una settimana dalla cinquina rifilata al Milan nel derby, a Empoli l'Inter ingrana la quinta vittoria nelle prime cinque...

- Eppure le scelte di Inzaghi non si possono considerare scellerate, anche su questi ultimi due calciatori. Infatti il nazionale austriaco contro il Milan era entrato sul 2 - 1 con lo ...Carlos Augusto, Frattesi e(oltre a Cuadrado e Sanchez rimasti fuori) sono dei nuovi acquisti tutti già rodati in Serie A. Poi ci sarà tempo per testare Bisseck, Pavard e Klaassen. '...

La Champions League è un altro pianeta rispetto alla Serie A e riporta sulla terra l'Inter. Presentata alla vigilia dalla stampa spagnola come la miglior versione dei nerazzurri nell'ultimo decennio.E 5! Milan colpito e affondato. L'Inter vince 5-1 il quinto derby del 2023 come non era mai successo prima nella storia e resta da sola in testa alla classifica a punteggio pieno dopo le prime quattro ...