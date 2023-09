Mourinho | «Classifica? Meglio non guardarla | non è vera! Lukaku fantastico»

Leggi su inter-news

(Di domenica 24 settembre 2023)chiude la quinta giornata di Serie A al tredicesimo posto in, già a -10 dall’Inter dopo appena cinque giornate. Nonostante ciò, l’allenatore portoghese dopo l’1-1 col Torino mantiene la tranquillità. E, su DAZN, elogia. AVANTI PIANO – Josécommenta quanto ha fatto la Roma in questo avvio di stagione: «Io sono contento con i ragazzi. Ovviamente se guardo laoggi non mi piace, ma ènonperché è unache non è vera. A dicembre e a gennaio ci sono squadre che stanno lì e non ci saranno, e noi non saremo sicuramente dove siamo ora. Romelu? È un giocatore, non c’è nient’altro da dire. Ovviamente ci sono attaccanti bravissimi nelle ...